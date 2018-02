Aggressione shock: sacerdote preso a calci e pugni per pochi soldi

Botte al Don per i soldi: i carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 29 anni di Rovato (C. M. le sue iniziali) accusato di aver aggredito e picchiato il parroco di San Giovanni Bosco, il 70enne Giovanni Zini. Il giovane dovrà rispondere anche di tentata rapina: il prete, a seguito delle botte ricevute, si è procurato un occhio nero e un ricovero in ospedale (con prognosi di 11 giorni).

L'episodio risale al 3 febbraio scorso: il ragazzo, che da sempre abita in paese ed è noto per i suoi trascorsi, dentro e fuori le comunità, avrebbe aggredito il parroco alle spalle nel tardo pomeriggio, mentre don Giovanni era impegnato a chiudere la chiesa.

Lo avrebbe spintonato a terra per farsi dare un po' di soldi, addirittura preso a calci e infine colpito in pieno volto con un pugno. Poteva andare peggio, forse: il 29enne è scappato a piedi dopo che alcuni parrocchiani si sono accorti di quello che stava succedendo, e sono accorsi in aiuto del religioso.