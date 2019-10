Stroncata dalla malattia, muore madre di famiglia: lascia il marito e due figli

Roncadelle piange la scomparsa di Catia Luzzardi, stroncata da una terribile malattia all'età di 51 anni. Sposata con l'amato Damiano, lascia nel dolore due giovani figli, e i genitori: Marzia e Mauro. Catia lottava da tempo contro una grave malattia, senza mai perdere il sorriso. Un nemico subdolo che non è riuscita a sconfiggere.

Per mestiere si prendeva cura degli altri: faceva l'infermiera. I colleghi dell'ex Ospedale Sant'Orsola di Brescia - dove aveva lavorato per tanti anni - la descrivono come una 'donna meravigliosa e dolcissima'.

Decine di persone hanno partecipato al funerale, che è stato celebrato sabato mattina nella chiesa di Roncadelle.