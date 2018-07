Geometra morto in cantiere: aperta un'inchiesta per omicidio colposo

Nel dolore per l'ennesima morte bianca, s'indaga sulla dinamica del terribile incidente che è costato la vita al 59enne Marino Cucchi, geometra di Romano di Lombardia che era impegnato giovedì in una parte del maxi-cantiere della Ifin srl di Via Mantova a Lonato.

Era lui il capocantiere dell'area (ora sotto sequestro) in cui la Serio Prefabbricati, azienda di cui era dipendente, stava lavorando alla realizzazione di una nuova struttura, nell'ambito del maxi-cantiere della “Garda Doors”, un nuovo insediamento commerciale (da diverse migliaia di metri quadrati) che sorgerà proprio di fronte al centro commerciale ' Il Leone'.

La procura vuole vederci chiaro: è stato aperto un fascicolo d'inchiesta per omicidio colposo e, nelle prossime ore, sul corpo dell'uomo verrà eseguita l'autopsia. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Desenzano, intervenuti sul posto insieme a una squadra dei Vigili del Fuoco.

La ricostruzione di quanto accaduto è piuttosto complessa: gli inquirenti dovranno capire come e perchè la lastra di cemento lunga più di 10 metri e pesante circa 4 tonnellate si è staccata dal muro, e cadendo in diagonale ha centrato il 59enne alla testa.

Le condizioni del geometra sono apparse subito gravissime: rianimato e stabilizzato sul posto, è stato trasferito d'urgenza al Civile, dov'è spirato nel primo pomeriggio di giovedì.