Commerciante e padre di famiglia, muore il giorno del suo compleanno

Per anni ha lottato in prima linea per denunciare i gravi problemi ambientali che affliggono il Bresciano: tutta Calcinato piange la scomparsa di Roberto Noventa, noto commerciante del paese. A stroncarlo, a soli 52 anni, è stata una malattia incurabile contro cui ha combattuto con tenacia. Se n’è andato giovedì, proprio nel giorno del suo compleanno, lasciando nel dolore la moglie Giuliana e le figlie Melissa e Milena.

A Calcinato lo conoscevano in molti, e non solo per l’impegno profuso per portare alla luce i problemi ambientali del territorio dove viveva da diversi anni. Insieme alla moglie gestiva un banco di prodotti gastronomici che era presente nei mercati di tutta la provincia. La sua grande passione erano i cani: oltre a fare l’ambulante gestiva un allevamento di Dogue De Bordeaux.

Decine i messaggi e i ricordi lasciati sulla pagina Facebook di Roberto e dei comitati di cui faceva parte:

“Eri sempre in prima linea con noi per denunciare i gravi problemi ambientali che affliggono il nostro territorio. Non ci fermeremo e porteremo avanti anche per te le nostre battaglie” si legge sulla pagina Facebook del Comitato Basta Odori di Calcinato.

“Chi lo ha conosciuto lo ricorderà sempre come una persona forte, determinata, capace di affrontare le avversità e gli ostacoli della vita sempre a testa alta. Così come ha affrontato il suo male, reagendo con resilienza, trovando la forza di vivere e sostenendo le persone attorno a lui con ironia e leggerezza. Un uomo franco, che ha sempre espresso le sue idee in modo diretto. Un allevatore che ha dedicato, sostenuto e condiviso con noi grande passione per le sua amata razza, il Dogue de Bordeaux” si legge ancora sui social.