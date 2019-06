Ragazze tenute come schiave, le costringevano a prostituirsi: 8 arresti

Una vita agiata e un lavoro onesto, con queste speranze decine di ragazze lasciavano la Romania per raggiungere la provincia di Bergamo. Sogni mai realizzati: una volta arrivate in Italia venivano trattate come schiave e costrette a vendere il proprio corpo sulle strade della Bassa Bergamasca.

A gestire il giro di sfruttamento della prostituzione era un gruppo criminale rumeno, scoperto e sgominato dai carabinieri di Bergamo, coordinati dalla procura di Brescia. In manette, per ora, sono finite 8 persone, tutte di nazionalità rumena: devono rispondere dei reati transnazionali riguardanti la tratta di essere umani, lo sfruttamento della prostituzione e la riduzione in schiavitù.

A fare scattare l'inchiesta è stata una delle ragazze sfruttate: ha confidato l'inferno vissuto alla polizia rumena, che ha poi allertato le forze dell'ordine italiane. L'indagine non è ancora finita: il prossimo passaggio sarà quello di colpire, con sequestri e confische, il patrimonio di quanti hanno accumulato ingenti ricchezze sfruttando le giovani donne.