Cronaca Rezzato / Via Giacomo Matteotti

Va dal parrucchiere ed esce senza pagare un conto da 600 euro

L'episodio venerdì pomeriggio in un salone del centro di Rezzato: dopo essersi fatta applicare le extension, la donna è uscita dal negozio lasciando una borsa, per sbrigare una commissione in attesa dell'arrivo del marito che avrebbe dovuto saldare il conto