Villetta messa a soqquadro dai ladri: rubate anche le fedi nuziali

Hanno atteso il calar della sera, come spesso accade, per intrufolarsi in una villetta di Remedello e fare razzia di preziosi. Un furto anomalo: i malviventi hanno lasciato dietro di sé molti oggetti di valore e si sono portati via solo alcuni anelli, tra cui le fedi nuziali della coppia che vive in via Longilotti.

Il colpo nel tardo pomeriggio di martedì: i ladri sono entrati nella villetta, che si affaccia su un parco giochi, dopo aver saltato un fossato e aver scardinando la porta del retro. Una volta dentro, hanno passato al setaccio ogni stanza, mettendo a soqquadro l'abitazione.

Hanno agito indisturbati, ma non hanno arraffato altro che anelli, ignorando completamente altri oggetti di valore che si trovavano nell'abitazione.