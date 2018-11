Precipita in un dirupo, cagnolina salvata dai Vigili del fuoco

Nessuna ferita, solo un brutto spavento. Sembra incredibile se si pensa che ha fatto un volo di una quindicina di metri, eppure la cagnolina Mia, uno stupendo esemplare di pastore belga di colore nero, stava benissimo, era solo un po' spaventata.

Il fatto è accaduto intorno a mezzogiorno di sabato. I proprietari del cane stavano percorrendo il sentiero che porta dalla frazione di Cislano (partendo dal chiosco) alle Piramidi di Zone. La cagnolina dopo soli 200 metri dall'inizio della camminata si è allontanata dal sentiero battuto per esplorare il territorio ed è improvvisamente caduta nel dirupo, senza alcuna possibilità di risalire autonomamente.

I proprietari stessi hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono giunte la squadra mobile di Sale Marasino e quella di Darfo, specializzata in recuperi in montagna, nei corsi d'acqua e nelle grotte. Dopo aver allestito il campo, due operatori imbragati sono stati calati verticalmente nel dirupo fino a raggiungere il cane. Una volta tranquillizzata, Mia è stata a sua volta imbragata e riportata sul sentiero, per gli abbracci dei proprietari, e le foto di rito.

Gallery