Botte e minacce per soldi e smartphone: arrestati 3 minorenni, altri 5 denunciati

Per settimane, se non addirittura mesi, hanno bullizzato, malmenato e pure derubato coetanei e altri ragazzi che per loro sfortuna si trovavano da soli, anche per qualche attimo: venivano accerchiati, minacciati e pure picchiati per farsi consegnare i soldi e lo smartphone. Ma dopo una lunga serie di indagini i carabinieri hanno chiuso il cerchio: circa un mese fa il primo arresto, un ragazzo di 17 anni accusato di rapina e lesioni, in queste ore altri due 16enni in manette (sono tutti ai domiciliari) e altri cinque minorenni denunciati.

Rapine e lesioni: le zone più colpite

Lo scrive il Giornale di Brescia: giù il sipario, almeno per ora, sulla vicenda che per lungo tempo ha tenuto banco nella cronaca della movida del centro storico di Brescia. E' qui che il “branco” colpiva e cercava le sue vittime: come detto spesso erano coetanei, che in quel momento si trovavano da soli, dunque diventavano facili prede.

Queste alcune delle zone più colpite della città: Via Trieste, Via Alberto Mario, Via Orientale e Vicolo Candia. Sono diversi gli episodi contestati alla baby-gang ora sgominata dai carabinieri: come detto le accuse, a vario titolo, sono di rapina e lesioni. La situazione di alta tensione si era inevitabilmente interrotta durante il lockdown. Ma non è stato così per le indagini dei carabinieri, adesso arrivate al termine.