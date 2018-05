Ladri sfondano con l’auto la vetrina di un bar, colpo grosso da 13mila euro

Colpo grosso al Bar Fantasy di Via Roma a Timoline di Corte Franca: malviventi in azione nella notte tra domenica e lunedì, avrebbero sfondato la vetrina utilizzando un'automobile come ariete, per poi segare le catene a cui erano ancorate le slot machines, che sono state portate via di peso. A quanto pare un bottino di oltre 13mila euro.

Sull'accaduto indagano i carabinieri: al vaglio degli inquirenti anche le telecamere di videosorveglianza della zona, in particolare quelle della banca che sta proprio di fianco al Bar Fantasy. Saranno passate al setaccio anche le immagini riprese dalle telecamere posizionate all'ingresso e all'uscita del paese.

La cronaca di quanto successo. Il blitz dei rapinatori intorno alle 3.30 del mattino: un boato, i vetri che si frantumano, l'automobile usata come ariete. Due banditi sarebbero scesi dall'auto e cominciato a segare: pochi minuti per tagliare le catene, alzare di peso le slot machines e caricarle sul mezzo.

Tutto misurato nei minimi dettagli: i ladri avrebbero agito in tempi rapidissimi, in pochi minuti. Forse un colpo studiato da tempo, con diversi sopralluoghi nel locale e nei dintorni. Anche su questo indagano i carabinieri. Una zona sfortunata: al Bar Fantasy in 20 anni si contano quasi una decina di furti.