Sempre ubriaco, picchia la moglie e i bambini: in casa il blitz dei carabinieri

La fine di un incubo per la giovane moglie e i figli ancora piccoli: per chissà quanto tempo hanno dovuto subire le vessazioni del padre-padrone, marito violento che a soli 34 anni (e di origini indiane) era quasi sempre ubriaco, e sfogava le sue frustrazioni sulla donna e sui bambini. Una situazione che è resistita a lungo, anche per la paura e l'omertà della donna stessa.

Rimaneva zitta, subiva e non denunciava. Non è stato facile per i carabinieri tessere la tela delle indagini, e infine convincerla a parlare davanti all'evidenza delle prove (raccolte in collaborazione con la Procura dei minori). E come scrive Bresciaoggi, solo poche ore fa a Quinzano d'Oglio il blitz dei militari ha chiuso definitivamente la porta all'incubo.

L'uomo è stato denunciato e allontanato dalla casa in cui abitava: come disposto dal Tribunale non potrà più avvicinarsi all'abitazione dove vivono la moglie e i figli. Non solo: per risolvere la sua dipendenza da alcool, a quanto pare accertata anche clinicamente, dovrà sottoporsi a un periodo di recupero presso il Sert, i centri di servizio per il recupero dalle tossicodipendenze.

Sembra che la maggior parte delle aggressioni, infatti, siano avvenute quando lui era fuori di sé, completamente ubriaco. Chissà se basterà questo per farlo cambiare, per farlo tornare un uomo degno di condividere la casa con la moglie e i bambini. Certo per loro la sofferenza è finita: sono stati mesi e forse anni di botte, umiliazioni e violenze, anche psicologiche.