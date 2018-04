Fumo invade la struttura, paura alla casa di riposo

Pasqua di paura alla casa di riposo di Quinzano: nel pomeriggio di domenica, un principio d'incendio ha fatto scattare l'allarme mettendo in agitazione il personale e gli anziani ospitati della Fondazione Giulio Padovani. Come da prassi è stato messo in atto il protocollo di sicurezza: tutti i degenti sono stati radunati in una sala, in attesa dell'ordine di evacuazione.

A fare scattare l'allarme la densa nube di fumo che aveva invaso il locale della palestra. Sul posto si sono precipitate diverse squadre dei Vigili del Fuoco, intervenute per individuare il punto esatto dove si è verificato il principio di incendio e mettere in sicurezza lo stabile.

Per fortuna l'evacuazione della struttura non è stata necessaria: la situazione è tornata alla normalità dopo poco. All'origine del fumo ci sarebbe un cortocircuito del motore esterno dell'impianto di areazione della casa di riposo.