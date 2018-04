Allarme esche avvelenate, strage di animali: morti 5 gatti e 2 cani

Esche avvelenate a Provaglio Valsabbia potrebbero aver causato una strage “inconsapevole”: come scrive Vallesabbianews sarebbero già sette gli animali morti per avvelenamento, tra cui cinque gatti e due cani. L'epicentro del problema si sarebbe registrato nella frazione di Barnico.

Pare che all'origine della “strage” ci siano delle esche per lumache, utilizzate dunque per dare la caccia ai celebri gasteropodi terrestri attrezzati di conchiglia. Sta di fatto che la concentrazione elevatissima, in una zona ad alto tasso di frequentazione animale, avrebbe poi provocato la morte e la sofferenza di cani e gatti del quartiere.

Le esche incriminate sono già state individuate e recuperate dall'amministrazione comunale, che ha già segnalato la cosa ai Carabinieri Forestali: saranno proprio i militari ad analizzare nel dettaglio la tipologia di esca e il veleno che contiene, così da capire se siano state messe davvero per le lumache, o se invece la volontà di chi le ha posizionate era quella di un “killer” professionista.

Una situazione che comunque è già critica: i primi due gatti sarebbero morti poco più di una settimana fa, poi negli ultimi giorni la preoccupante escalation. Martedì le ultime due vittime, un cane e un gatto: saranno sottoposti ad autopsia per verificare le cause del decesso.