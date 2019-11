Terribile boato nella notte: hanno fatto saltare il bancomat con una bomba

Colpo grosso nella notte tra martedì e mercoledì a Prevalle: un commando di rapinatori professionisti ha fatto letteralmente saltare in aria il bancomat della filiale Ubi di Piazza del Comune. Ingenti i danni alla struttura: completamente divelto il distributore Atm, distrutto in mille pezzi e purtroppo svuotato. Non è ancora chiara l’entità del bottino, ma si tratterebbe di poche migliaia di euro.

I banditi sono entrati in azione verso le 3.40: con mosse rapide e precise hanno piazzato la carica di esplosivo, che ha fatto saltare tutto. Un boato tremendo, tanto che si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Sull’accaduto indagano i carabinieri.