Addio all'imprenditore Angelo Montini: ha fondato la Foma Spa

L'imprenditoria bresciana piange la morte di Angelo Montini, morto all'età di 95 età. È stato il fondatore della Foma Spa di Pralboino, azienda specializzata nella produzione di componenti in alluminio per l'automotive e la produzione di elettrodomestici.



L'azienda è stata fondata nel 1956 da Angelo Montini a Lumezzane come società di costruzione stampi. Lo stabilimento di Pralboino è invece nato nel 1971 e attualmente si sviluppa su una superficie di 102.000 metri quadrati.

Il cortile della storica fabbrica ha accolto il feretro di Montini per un primo saluto, alla presenza di familiari, dipendenti e tanti rappresentanti delle istituzioni, tra cui i sindaci di Pralboino (Franco Spoti), Ostiano (Canzio Posio) e Pavone Mella (Teresa Vivaldini). Tutte e tre le comunità, infatti, devono molto alla Foma, sia per la generosità dimostrata negli anni sia in termini di posti di lavoro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Angelo Montini lascia nel dolore la moglie Maria Zappa e i numerosi figli: Giordana, Annarella, Armando, Alessandro e Adriana. Le esequie saranno celebrate alle 15.30 di mercoledì nella chiesa parrocchiale di Sant'Apollonio a Lumezzane. La salma verrà poi sepolta nel cimitero unico di via Massimo d'Azeglio.