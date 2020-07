Pozzolengo: bimbo di 2 anni cade in piscina e rischia di annegare

Ha rischiato di trasformarsi in tragedia la vacanza sul Garda di una coppia di origine straniera. Poco dopo le 12 di martedì, il figlio di appena due anni è caduto nella piscina del residence - situato in località Celadina Vecchia - dove la famiglia sta trascorrendo qualche giorno all'insegna del relax.

Tanta, tantissima paura, ma per fortuna nulla di grave. L'allarme è stato lanciato tempestivamente: il bimbo sarebbe sfuggito di vista ai genitori solo per pochi attimi: purtroppo giusto il tempo per cadere in acqua. Il bimbo non sapeva nuotare, ma è stato trovato e recuperato in tempo. Sarebbe rimasto sott'acqua qualche secondo, per fortuna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Niente di grave, anche se per motivi precauzionali, il bambino è stato comunque trasferito in ospedale da un'ambulanza della Croce Rossa di Rivoltella e poi ricoverato in codice giallo all'ospedale di Desenzano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale.