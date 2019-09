Un paese invaso dalla schiuma: bolle giganti tra le case e le auto

Un paese invaso dalla schiuma: bolle gigantesche, alte anche più di un metro, che soffiate dal vento si sono riversate in centro al paese, a Porzano di Leno. Dai primi avvistamenti sembrava potesse fuoriuscire addirittura dai tombini: in realtà è arrivata dalla roggia Cucca, a quanto pare per uno sversamento illecito, probabilmente di natura industriale.

E' su questo che stanno indagando i Carabinieri e la Polizia Locale, intervenuti martedì mattina insieme ad Arpa e ai tecnici comunali, a seguito delle numerose segnalazioni. A decine anche le fotografie su Facebook che ritraggono il curioso e insolito fenomeno.

Schiuma densa e bianchissima

Lo sversamento “originale” si sarebbe verificato a Bagnolo Mella, e poi trascinato fino a Porzano di Leno lungo la roggia Cucca. Una schiuma densa e bianchissima, a quanto pare inodore: dai primi accertamenti non dovrebbero esserci pericolose ripercussioni sulla salute dei cittadini.

E non è la prima volta che succede, anche se mai era stata così eclatante: anche una decina di giorni fa la schiuma era stata avvistata in paese. Ora è tornata, ancora più grande: si è appoggiata alle macchine, ai muri delle case, ai tombini, in mezzo alla strada.