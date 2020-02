Devastano la palestra, poi crollano ubriachi sui tappetini: baby vandali nei guai

Le loro notti brave sono finite nei giorni scorsi, quando il personale della palestra di Pontevico, che i ragazzini avevano preso di mira da tempo, li ha sorpresi a dormire sui tappetini usati per la ginnastica.

Pare che i tre - un 19enne e due minorenni di 14 e 16 anni - fossero crollati dopo aver esagerato, e parecchio, con l'alcol. Svegliati di soprassalto, avrebbero pure provato a darsela a gambe. Una goffa fuga senza successo: non avevano né le forze né la lucidità per scappare. Due di loro sono stati immediatamente raggiunti dal personale della struttura e poi consegnati ai carabinieri di Pontevico, giunti sul posto in pochi minuti. Il terzo, che era riuscito ad allontanarsi, è stato rintracciato in breve tempo dai militari.

Sarebbero proprio loro i responsabili dei numerosi danni e dei furti che si sono verificati all'interno della palestra comunale nell'ultimo mese. Veri e propri episodi di vandalismo, che avevano allarmato e fatto discutere: il gruppetto di amici, tutti di casa nella Bassa bresciana, aveva danneggiato e tagliato il telone della tensostruttura, imbrattato le attrezzature ginniche e rubato, per ben due volte, la macchinetta del caffè.

Tutti e tre sono stati segnalati all'autorità giudiziaria competente: ora dovranno rispondere delle bravate commesse; si sarebbero già dichiarati responsabili di tutti gli episodi.