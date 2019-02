Volto coperto, molesta le donne che fanno jogging: allarme maniaco sessuale

Più d'una le telefonate giunte alla centrale della polizia locale e ai carabinieri, da parte di donne che riferivano della presenza di un maniaco sessuale lungo la pista ciclo-pedonale che attraversa il Parco regionale del fiume Oglio. Siamo nella Bassa, tra Roccafranca e Rudiano: qui si sarebbero verificati alcuni episodi di molestie, raccontati anche sulle pagine Facebook dei paesi, dando così avvio a un vero e proprio allarme. Sulla vicenda gli agenti della polizia locale di Roccafranca mantengono però il più stretto riserbo e non rilasciano alcuna dichiarazione.

Gli avvistamenti

Il maniaco agirebbe a volto coperto e prenderebbe di mira le donne che fanno jogging lungo la ciclabile immersa nel verde del parco dell’Oglio: dopo averle pedinate le avvicinerebbe e le importunerebbe rivolgendo pesanti avances sessuali. Tra le vittime anche una 40enne, che si sarebbe imbattuta nel molestatore in territorio di Rudiano: nonostante il grande spavento la donna è riuscita a chiedere aiuto e a chiamare il fratello e i carabinieri prima che la situazione degenerasse. Le indagini sarebbero in corso, nel frattempo, il consiglio delle forze dell’ordine è quello di non passeggiare sole ed evitare le zone più isolate.