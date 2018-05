Scivola lungo un pendio: recuperata, è stata trasporta al Civile in eliambulanza

I contorni della vicenda sono ancora tutti da ricostruire, ciò che è certo è che non è stato facile recuperare una 18enne che in piena notte, all'incirca alle 2:00, è stata recuperata dai Vigili del fuoco e trasportata in eliambulanza all'ospedale Civile di Brescia.

L'incidente è avvenuto all'altezza di via Provinciale a Gratacasolo di Pisogne, lungo un sentiero che sale la montagna nei pressi del canale idroelettrico. La 18enne, di origine polacca, si trovava sul posto in compagnia di altre persone; a un certo punto è scivolata lungo il pendio per alcuni metri, rimanendo incastrata nella vegetazione senza riuscire a rialzarsi.

Solo l'intervento dei Vigili del fuoco di Darfo Boario Terme ha consentito alla ragazza di ristabilirsi: calandosi lungo il pendio i pompieri l'hanno liberata e portata sulla strada, dove poco dopo è stata prelevata dall'eliambulanza che l'ha portata all'ospedale Civile. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri.