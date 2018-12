Travolto dalla merce mentre scarica il furgone: operaio soccorso dall'eliambulanza

Brutto infortunio sul lavoro nella prima mattinata di lunedì a Pisogne, vittima un 24enne. Stando alle prime informazioni trapelate, il giovane lavoratore è stato travolto da un pesante carico di merce che stava spostando da un furgone. L'allarme è scattato poco dopo le 7.30 da via Castellazzo: sul posto sono intervenute due ambulanze e da Brescia è stato inviato l'elisoccorso.

Dopo le prime cure, il ragazzo è stato trasportato, a bordo dell'elicottero, in ospedale. Avrebbe rimediato seri traumi, ma non si temerebbe per la sua vita. La dinamica è ancora tutta da chiarire, ma stando ai primi accertamenti pare che il 24enne sia improvvisamente scivolato mentre scaricava il furgone, finendo poi per essere schiacciato dalla merce. La ricostruzione di quanto accaduto è al vaglio dei carabinieri e degli ispettori del lavoro dell'Ats.