I carabinieri intervengono per aiutarla, lei li prende a calci e pugni

In qualche modo avrebbero voluto aiutarla, più o meno “salvarla” da una situazione che per lei pareva molto difficile: e invece una volta varcata la soglia sono stati letteralmente aggrediti, presi a calci e pugni e soprattutto schiaffi. Calma e sangue freddo: la giovane è stata arrestata per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Non solo: dovrà rispondere di possesso di sostanza stupefacente, fermata appena in tempo mentre cercava di lanciare dalla finestra un pezzo di hashish da circa 15 grammi. Tutto è successo in un palazzo di Piazza Repubblica: i carabinieri sono intervenuti in zona a seguito di una segnalazione.

Arrivati sul posto hanno trovato un ragazzo, praticamente nudo, al piano terra del palazzo da cui era arrivata la chiamata. Il giovane ha raccontato di aver litigato con la fidanzata, che stava ancora di sopra: i militari allora sono saliti per vedere che la donna stesse bene,

Stava bene, forse fin troppo: così bene da aggredire prima verbalmente i carabinieri, e poi fisicamente. Come detto, una rapida sequenza di calci, pugni e schiaffi: non voleva proprio che i militari varcassero la soglia di casa sua. Forse in preda agli effetti di qualche sostanza, avrebbe dato di matto proprio a seguito di domanda precisa sull'eventuale assunzione di stupefacenti.

Ha cercato allora di lanciare l'hashish che teneva con sé dalla finestra, senza riuscirci. In casa è stato sequestrato anche un bilancino di precisione: incredibile ma vero, la ragazza ha detto ai carabinieri di utilizzarlo per pesare la farina.