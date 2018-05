Malore improvviso mentre pedala, muore in sella alla sua bicicletta

È crollato a terra mentre percorreva la pista ciclabile che collega la parte bresciana della Valle Camonica a quella Bergamasca. Sono stati alcuni passanti a trovarlo esanime sull'asfalto, di fianco alla sua bicicletta: inutile il tentativo di rianimarlo, il suo cuore ha smesso di battere. E lui non si è più ripreso.

La tragedia giovedì, all'ora di pranzo, sul confine tra la Provincia di Brescia e quella di Bergamo, tra i comuni di Rogno e Pian Camuno. Un uomo di 56 anni, residente a Riva Di Solto, nella bergamasca, ha perso la vita a seguito di un malore, probabilmente un infarto: è crollato a terra privo di sensi mentre stava pedalando sulla sua bicicletta.

Purtroppo non c'è stato niente da fare, nonostante alcuni passanti abbiano subito allertato il 112. La chiamata è partita attorno alle 12.30 e sul posto la centrale operativa ha inviato automedica e ambulanza, dei volontari di Darfo Boario Terme.

Gli operatori sanitari hanno cercato di rianimarlo, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto, per i rilievi, anche due pattuglie dei carabinieri di Breno e Clusone. Non dovrebbe esserci alcun tipo di accertamento medico-legale: la causa accertata del decesso sarebbe appunto la morte naturale.