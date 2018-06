Il trattore si ribalta, agricoltore resta schiacciato: è grave

Grave incidente nella mattinata di sabato a Pertica Bassa: un trattore con a bordo due persone si è ribaltato mentre percorreva una strada sterrata, nella zona della chiesa della Madonna della Neve. Stando alle prime informazioni trapelate, uno dei duo uomini a bordo sarebbe riuscito a lasciare il mezzo prima che si rovesciasse, mentre l'altro è stato schiacciato.

L'allarme è scattato poco dopo le 7 da via Levrange: sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco, un'ambulanza dei volontari di Vestone e da Brescia si è alzato in volo l'elisoccorso. L'agricoltore schiacciato dal trattore è stato liberato dai pompieri e poi affidato ai sanitari del 118. Dopo le prime cure sul posto, il 'volo' d'urgenza all'ospedale Civile: le sue condizioni sarebbero piuttosto critiche. Ferito, ma non sembra non gravemente, anche l'altro uomo che era a bordo del mezzo agricolo. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Salò per chiarire le cause dell'accaduto.