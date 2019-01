Pioggia di massi pesanti 4 tonnellate: Provinciale chiusa al traffico

Due massi, pesanti oltre quattro tonnellate, piombati sulla carreggiata e una pioggia di detriti: lo smottamento, di notevoli dimensioni, martedì pomeriggio lungo la Provinciale 55 che collega Vestone a Pertica Bassa.

Per fortuna nel momento in cui si è verificata la frana non passava nessun veicolo, ma l'allarme resta, anche a distanza di giorni. Il sopralluogo effettuato dai tecnici ha infatti evidenziato che altri detriti potrebbero staccarsi dalla parete rocciosa, franando sulla strada. Per mettere in sicurezza la zona ci vorranno almeno due giorni, periodo durante il quale la Provinciale resterà quindi chiusa al traffico.

Fanno eccezione i bus della ditta Laffranchi utilizzati per il trasporto degli studenti verso le scuole: la strada alternativa per raggiungere Pertica Bassa - quella che scende da Livemmo - è troppo stretta e i pullman carichi di ragazzi sono quindi stati autorizzati a percorrere la Provinciale.