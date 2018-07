La trovano morta nella sua auto: ragazza di 24 anni si toglie di vita

Una ragazza di soli 24 anni si è tolta la vita mercoledì mattina, con un'overdose di farmaci. Abitava a Castelleone, nel Cremonese: il corpo è stato ritrovato all'interno della sua auto verso mezzogiorno, parcheggiata in Via Brescia a Pavone Mella (nella zona industriale alla periferia del paese). Non ci sono dubbi che si sia trattato di un gesto estremo.

A dare l'allarme un passante che si trovava lì per caso, e ha notato il corpo della ragazza privo di sensi all'interno dell'abitacolo. La macchina dei soccorsi si è mossa rapida, ma ormai era davvero troppo tardi: quando gli operatori sanitari, ambulanza e automedica, sono arrivati sul posto il cuore della ragazza aveva già smesso di battere.

Una tragedia che scuote un paese intero. I genitori ne avevano già denunciato la scomparsa: di lei non si avevano più notizie da martedì pomeriggio. Meno di 24 ore è stata ritrovata senza vita: nessun'altra persona sarebbe coinvolta nella vicenda.

Pare che in passato la ragazza avesse già sofferto di depressione, con varie crisi. Non avrebbe comunque lasciato alcun biglietto, nessun messaggio. Anche i genitori, al momento di denunciare la scomparsa, avevano fatto presente di temere per l'incolumità della figlia.