Una vita dietro al bancone, addio a Patrizia del Bar Centrale

In paese la conoscevano tutti, o quasi: per anni ha gestito un bar nel centro di Bagnolo Mella. Patrizia Tanfoglio si è spenta all’età di 52 anni. Da tempo lottava contro una grave malattia: le sue condizioni sono precipitate negli ultimi mesi e i medici più nulla hanno potuto.

In tanti in queste ore la stanno ricordando: era una donna solare, allegra e positiva. Gentile e cordiale con tutti, passava le giornate dietro al bancone del Caffè Centrale di via XXV Aprile, servendo caffè e dispensando sorrisi ai tanti clienti.

Si è spenta nei giorni scorsi, circondata dall’amore della sua famiglia: il marito Giancarlo e i giovani figli Federica e Stefano. Piange la sua scomparsa anche la mamma Franca. Decine di persone sono attese per l’ultimo saluto, che sarà celebrato venerdì pomeriggio, alle 16, nella basilica della Visitazione di Bagnolo Mella.