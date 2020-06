Precipita dal cavalcavia, uomo trovato morto sull'asfalto

Lo hanno trovato steso a terra, privo di sensi: purtroppo era già morto. Morto sul colpo, dopo essere precipitato dal cavalcavia che sovrasta l'autostrada A4. Il dramma, secondo quanto riportato dall’Azienda regionale di emergenza urgenza, si è consumato all’altezza dello svincolo di Palazzolo sull'Oglio, in direzione Brescia, nella tarda serata di domenica. Vittima un uomo bresciano di 57 anni.

Stando a quanto ricostruito dalla Polizia stradale, si sarebbe trattato di un tragico gesto estremo. Il 57enne, dopo aver lasciato la sua auto nei pressi del casello di Palazzolo, avrebbe percorso a piedi un tratto di autostrada e, una volta raggiunto il cavalcavia, si è gettato nel vuoto. Un 'volo' di decine di metri che non gli ha lasciato scampo.

L'allarme è scattato attorno alle 22.44: alcuni automobilisti che stavano percorrendo quel tratto di strada avrebbe assistito esterrefatti alla scena e avrebbero pure provato a prestare i primi soccorsi all'uomo.

Tempestiva la chiamata al 112: in pochi minuti sono sopraggiunte un'ambulanza e un'automedica, ma per il 57enne non c'era ormai più nulla da fare. La ricostruzione dell'accaduto è stata affidata alla Polizia stradale di Seriate che ha escluso eventuali responsabilità di terzi e sta cercando di fare luce sui motivi del tragico gesto.