Disastro ambientale: nel canale morti migliaia di piccoli pesci

Ennesimo disastro ambientale nel Bresciano: questa volta siamo a Palazzolo. Le “vittime” sono migliaia di pesci della roggia Vetra in località Mulino Pilù: una moria inarrestabile, che, almeno per questa volta, non sembra essere la conseguenza diretta di uno sversamento abusivo.

La moria sarebbe infatti da attribuirsi alle difficoltà incontrate dagli operatori nel trasferire i pesci dal canale irriguo al fiume, prima dello svuotamento del canale programmato ogni anno. Si tratta di un’operazione complessa, che, purtroppo, questa volta ha causato una vera e propria strage di piccoli pesci.