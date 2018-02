Cadavere trovato in un canale: è giallo sulla morte di un uomo

Giallo a Palazzolo: il corpo senza vita di un uomo è stato ripescato sabato dalle acque del canale che attraversa il parco Metelli. A fare la drammatica scoperta, e a dare l'allarme attorno alle 13, è stato un passante.

Dell'uomo trovato morto, non si conosce ancora l'identità: sono infatti in corso le operazioni di recupero, condotte dai Vigili del Fuoco e della Protezione Civile. Stando alle prime informazioni trapelate, il cadavere era in acqua da giorni. Potrebbe trattarsi di un giovane nordafricano, la cui scoparsa era stata denunciata ai carabinieri nei giorni scorsi.