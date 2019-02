Shopping di lusso, ma senza spendere un euro: due in manette

A caccia di giacche griffate, da arraffare senza spendere un euro. Per portarsi via i capi dai negozi si erano pure dotati di un dispositivo per rimuovere le placche antitaccheggio. Se ne sono andati dall'Outlet village Franciacorta con le borse vuote e le manette ai polsi: nei guai un 30enne e un 56enne di origine croata.

I due sono stati pizzicati dalla vigilanza mentre cercavano di rubare due giacconi da oltre 400 euro ciascuno. Le guardie hanno provato a fermarli in attesa dell'arrivo dei carabinieri: la coppia ha provato ad opporsi e a fuggire, ma non gli è andata bene. Una volta bloccati, sono finiti in manette. Entrambi incensurati, ma con precedenti di polizia, hanno patteggiato una condanna a un anno e quattro mesi di reclusione, con pena sospesa.