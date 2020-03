Coronavirus, nuova vittima a Orzinuovi: è la terza in soli due giorni

Sale a 10 il conto delle vittime bresciane contagiate da Coronavirus. Si tratta di un uomo di 69 anni residente a Orzinuovi, il paese con più decessi della nostra provincia: sono 4 in totale, il terzo nell'arco di due giorni. Pare che anche il 69enne frequentasse lo stesso bar dove si sono infettati due anziani deceduti.



Nel paese orceano i contagi accertati sono 19, ma, come dichiarato dallo stesso sindaco, i numeri sono destinati a salire. Qui i contagi di tutta la provincia Comune per Comune.