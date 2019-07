In casa una serra di marijuana, arrestato: “Lo faccio solo perché costa troppo”

Marijuana in casa, arrestato ragazzo bresciano: nell’abitazione del 29enne finito in manette, residente a Orzinuovi, i carabinieri hanno recuperato (e sequestrato) 5 vasi con piante in crescita, 10 barattoli colmi di infiorescenze già essiccate, 13 grammi hashish e vario materiale per la coltivazione e il confezionamento, una bustina di semi, un termometro digitale, un bilancino di precisione, denaro contante in banconote di piccolo taglio.

L’arresto del giovane è stato convalidato, e lui subito processato: condannato a 1 anno di reclusione per direttissima, la pena è stata sospesa. Oltre alla condanna è stato sanzionato per più di 3000 euro.

Da tempo i militari lo tenevano d’occhio: mercoledì pomeriggio il blitz decisivo, appunto nella sua abitazione. Condannato per spaccio di droga, lui nega tutto: al giudice ha spiegato di aver cominciato a coltivare marijuana solo per poterla fumare, senza spendere troppo.