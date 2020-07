Sorpreso a rubare whisky al supermercato, aggredisce il vigliante: ragazzo in manette

È finito in manette, con l’accusa di rapina impropria, per aver rubato due bottiglie di whisky dagli scaffali del supermercato Ipersimply di Orzinuovi. Ad aggravare la posizione del giovane, un 25enne di origine senegalese, la reazione avuta quando è stato scoperto. Nel disperato tentativo di fuggire, avrebbe aggredito l’addetto alla sicurezza del punto vendita, procurandogli ferite, per fortuna non gravi, alla fronte.

L’episodio sabato pomeriggio. Approfittando della presenza di numerose persone, l’uomo aveva nascosto la refurtiva tra gli indumenti. Ad incastrarlo è stato il sistema di antitaccheggio del supermercato: vistosi scoperto, ha quindi tentato di darsi alla fuga e, braccato dal vigilante, lo avrebbe aggredito spintonandolo con forza e facendolo cadere a terra per raggiungere l'uscita.

I carabinieri, intervenuti tempestivamente, hanno poi fermato e arrestato il 25enne, di casa in città e con alle spalle precedenti specifici. Sottoposto al giudizio per direttissima, il Giudice ha convalidato l’arresto per rapina impropria e ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia.