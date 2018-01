Improvviso malore a scuola: bimba soccorsa dall'eliambulanza

Attimi di paura nella mattinata di mercoledì in una scuola dell'infanzia di Orzinuovi: una bimba di soli 5 anni è stata colta da un improvviso malore mentre era in classe. Stando alle prime informazioni trapelate, la piccola soffrirebbe di una patologia cronica d avrebbe avuto una crisi

Tutto è accaduto poco dopo le 11 alla scuola materna di via Francesco Baracca. A dare l'allarme le insegnanti che, preoccupate, hanno tempestivamente chiamato il 112 e avvisato i genitori della piccola. Sul posto si sono precipitate diverse ambulanze e da Brescia si è alzato in volo l'elisoccorso, che è atterrato vicino alla scuola.

Dopo le prime cure prestate dai sanitari del 118, il volo in eliambulanza al Civile di Brescia e il ricovero in codice giallo. La piccola non sarebbe in gravi condizioni e nelle prossime ore sarà sottoposta a tutte le analisi del caso.