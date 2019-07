Tragico infortunio, inutili i tentativi di soccorso: operaio muore in azienda

Tragico infortunio al Centro Siderurgico Bresciano di via Industriale a Brescia. Per cause ancora in corso d'accertamento, un operaio di 51 anni è deceduto a seguito di un incidente avvenuto intorno alle 9.30 di lunedì mattina.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e il soccorso medico con un'ambulanza, un'automedica, ma purtroppo per l’uomo non c'è stato nulla da fare. Il drammatico incidente sarebbe avvenuto sotto gli occhi di un collega, che è in stato di shock ed è stato trasportato, in codice verde, all’ospedale Sant’Anna.

Sono in corso le indagini dei carabinieri e dei tecnici dell'Ats di Brescia per far luce su quanto accaduto: Infortunio sul lavoro a Ospitaletto: morto operaio di 52 anni | 18 dicembre 2018

„ma, dalle prime informazioni trapelate, pare che l'operaio sia stato schiacciato da una bobina metallica del peso di 15 tonnellate.