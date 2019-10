Moglie massacrata in cortile a coltellate, poi la fuga: caccia all'assassino

Nel Nord Italia è caccia al 47enne italiano che, nella notte tra sabato e domenica, ha ucciso la moglie con numerose coltellate al petto nel comune di Cologno al Serio, nella Bergamasca. La vittima è una donna di origine moldava di 36 anni. Dopo l'omicidio, l'uomo è fuggito in auto: sulle sue tracce si stanno muovendo carabinieri e polizia.

Dalle prime informazioni trapelate, pare che - ultimamente - la 36enne stesse vivendo a casa della sorella. Il marito avrebbe aspettato che la moglie tornasse da lavoro, aggredendola in cortile con una serie di coltellate prima di fuggire. A chiamare i soccorsi è stata la sorella della vittima, ma i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.