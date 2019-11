Occupa abusivamente una cascina e spaccia cocaina: giovane in manette

I carabinieri di Erbusco, su segnalazione del proprietario, hanno effettuato un servizio per identificare un uomo che si era abusivamente introdotto in una cascina. Si tratta du un 25enne tunisino: non solo aveva occupato l'immobile ma lo aveva trasformato in un market della droga. Durante la perquisizione dei locali, i militari hanno trovato otto involucri in cellophane contenenti 5 grammi di cocaina e 360 euro ritenuti provento di spaccio.

I carabinieri hanno quindi tratto in arresto l’uomo per il reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Sottoposto a rito direttissimo, il giudice ha convalidato l’arresto e condannato l’uomo a 8 mesi di reclusione e 1000 euro di multa.