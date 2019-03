Soldi per la droga, minaccia di morte la madre e la nonna 96enne

Un uomo di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri di Nuvolento per maltrattamenti in famiglia, estorsione e danneggiamenti. A subire le violenze, soprattutto psicologiche, e le continue richieste di denaro, erano la madre e la nonna del giovane uomo, abituale consumatore di droga.

Una storia triste che - stando a quanto riportato dal Giornale di Brescia- andava aventi da tempo: il 39enne di casa a Nuvolento avrebbe subissato prima la madre e poi la nonna di 96 anni con continue richieste di soldi per pagarsi la droga. Le due donne hanno fatto di tutto per aiutarlo a combattere la dipendenza: stanche e preoccupate hanno cominciato a non assecondare più le sue richieste.

A quel punto il 39enne avrebbe perso la testa: cominciando a minacciare di morte e assumendo atteggiamenti sempre più violenti. Durante la una crisi di rabbia, avrebbe pure danneggiato pesantemente l'auto della mamma.

A madre e figlia non è rimasto altro che rivolgersi ai carabinieri di Nuvolento che, dopo aver accertato tutti gli episodi riferiti dalle due donne, hanno arrestato il 39enne. Il tribunale ha convalidato la misura e per lui si sono aperte le porte del carcere.