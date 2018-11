Per amore della figlia scomparsa: regala al Comune un asilo da 4 milioni di euro

Una grande opera di beneficenza per amore della figlia scomparsa prematuramente: il nuovo asilo comunale di Corte Franca sarà regalato alla cittadinanza dal cavalier Valerio Bono di Colombaro, con un investimento di circa 4 milioni di euro.

La struttura sorgerà al posto delle vecchie elementari di Colombaro, lasciate in abbandono da 20 anni. La ditta edile di proprietà del cavalier Bono, la Sa-Fer spa, provvederà alla demolizione della vecchia scuola e all'edificazione di quella nuova. Appena l'accordo verrà approvato anche in consiglio comunale, prenderanno via i lavori.

Il nuovo asilo sarà intitolato ad Alessandra Bono, figlia del generoso benefattore, morta prematuramente all'età di 44 anni nel giugno del 2016.