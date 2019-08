Un dolore troppo grande: è morta la nonna di Nadia Toffa

E' morta Maria Cocchi, nonna di Nadia Toffa. Troppo forte il dolore per la prematura scomparsa di sua nipote, così come forte era il loro legame, la signora Maria se ne è andata a pochi giorni di distanza.

I funerali si sono celebrati il 20 agosto a Cerveno, in provincia di Brescia, dove viveva. Aveva 97 anni e tre figlie, una di loro la mamma di Nadia. Tanti i messaggi di cordoglio sui social per la famiglia Toffa, colpita da un altro lutto. "Ora saranno insieme" scrive qualcuno e in un momento così doloroso è l'unica immagine di consolazione.

Addio Nadia Toffa, il messaggio della famiglia: "Ci resta il tuo amore"

Era molto riservata Nadia Toffa sulla sua famiglia, a cui era legatissima. Sui social, durante la dura battaglia contro il cancro, diverse volte si è fatta vedere insieme alla mamma e dopo la sua morte la famiglia intera le ha dedicato proprio sul suo profilo Instagram un ultimo saluto: "Cara piccola grande Nadia, figlia amata, adorata sorella, dolcissima zia, guerriera potente in ogni sfida, coraggiosa anche nell’ultima, la più difficile. Non ci sono parole per dire il vuoto che lasci in tutti noi. Si spegne con te una luce calda, cristallina - si legge - ma rimane tutto l'amore che ci hai donato, resta ciò che hai costruito con tanta dedizione e determinazione per noi, per tanti. Siamo forti della tua forza. Già un angelo in vita, ora sei libera e serena nell'Amore più grande. Riscaldati dall'abbraccio di tutti".

