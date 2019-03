Ragazzo si accascia sul volante e muore mentre guida: aveva soltanto 28 anni

Una tragedia su cui anche la magistratura vuole vederci chiaro: aveva solo 28 anni Nicola Costa, il giovane ciclista di Sarnico che giovedì pomeriggio si è accasciato al volante e non si è più ripreso. Colto da un malore improvviso, che non gli ha lasciato scampo: stava guidando il furgone della sua squadra in Via San Giorgio a Montichiari. Purtroppo per lui, non c'è stato più niente da fare. A breve la salma sarà sottoposta ad autopsia.

Tutto è successo poco prima delle 14.30. Costa si sarebbe accorto di stare male, mentre ancora guidava: con le sue ultime forze è riuscito ad accostare sulla destra, evitando qualsiasi incidente. Sono stati alcuni passanti ad allertare il 112, dopo aver visto il ragazzo che si accasciava sul volante, privo di sensi.

I soccorsi disperati

La macchina dei soccorsi si è mossa rapida: in pochi minuti sul posto c'erano ambulanza e automedica, in volo è arrivato l'elicottero che ha poi provveduto al trasporto in ospedale, al Civile, in codice rosso. Quando è stato caricato in barella, le sue condizioni erano già disperate. E una volta arrivato in ospedale i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul lago d'Iseo e dintorni Nicola Costa era una vera celebrità. Non solo un campione di mountain bike, ma pure grande appassionato di motocross. Classe 1990, avrebbe compiuto 29 anni il prossimo settembre. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia, e a lui dedicati. Anche su Facebook in tanti lo ricordano.

I messaggi di cordoglio

“Ciao campione. Sarai la stella che sfreccerà tra le altre nel cielo”, scrive Claudia. “Fai buon viaggio Nicola – scrive invece Pas Scarpato – Sveglio e creativo, rimarrai nei cuori di tutti quelli che ti hanno conosciuto”. E poi Luca: “Ancora non ci credo, quanto è crudele il destino. Ci siamo sentiti qualche ora fa, e poi tutto all'improvviso finisce. Un abbraccio campione”. “Buon viaggio Costino – la breve nota del LcRacingTeam Motocross – La vita è proprio ingiusta”.