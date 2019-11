Una bianca muraglia alta 8 metri: "In pochi giorni la neve di un anno"

Fa impressione vedere la foto del gatto delle nevi al lavoro sulla pista del Presena. Il veicolo si muove in mezzo a due muraglie di neve: quella sulla destra raggiunge un picco di circa 8 metri; si tratta di un enorme accumulo causato dal forte vento in quota, i fiocchi caduti si sono fermati a circa 3 metri ma - nelle prossime ore - sono di nuovo in arrivo e continueranno a scendere fino a sabato. Tra gli addetti ai lavoro c'è chi gongola, naturalmente: "È arrivata in pochi giorni tutta la neve della scorsa stagione", commenta qualcuno. Un bianco e soffice 'tesoro' per la stagione sciistica pronta ad entrare nel vivo.