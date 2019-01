Neonati morti al Civile, l'ultimo saluto al piccolo Marco: "Mi manchi amore mio"

“Doverti dire addio oggi sarà difficile. E sarà difficile dovermi separare da te così presto. Non avrei mai immaginato di doverti vivere così poco, piccolo amore mio”. Lo scrive Denise Malvicini, la giovane mamma del piccolo Marco morto il 5 gennaio scorso al Civile. Era ricoverato nel reparto di Terapia intensiva neonatale: oltre a lui sono morti altri tre bambini. Su quanto accaduto la Procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, e anche il Ministero e la Regione hanno inviato i propri ispettori in ospedale.

Intanto i funerali di Marco saranno celebrati oggi pomeriggio, venerdì 11 gennaio, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Costa Volpino, sulla sponda bergamasca del lago d'Iseo. Il neonato è morto alle ore 18 del 5 gennaio: oltre a mamma Denise lo piangono il padre e il fratello maggiore Alessandro.

Di lui rimangono soltanto i ricordi. “La giornata volge al termine, le luci si spengono – scriveva la madre il giorno dopo il decesso – e la mia mente vola a te angelo mio. Tutto solo, nel freddo dell'obitorio. E' straziante solo immaginarti. Mi manchi mio piccolo ragnetto”.

Non sarà facile ricominciare. Ma sono tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati alla giovane madre. “Non potrò mai scordare con quanta forza ti stringevi a me”, scrive ancora Denise. “Hai lasciato un vuoto incolmabile amore mio”.