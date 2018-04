Nadia Toffa salta la puntata de Le Iene: “Sono provata dalle cure”

La conduttrice de “Le Iene” Nadia Toffa non ha partecipato alla puntata andata in onda domenica, perché “provata dalle cure”, come lei stessa aveva annunciato su Facebook cercando di rassicurare i suoi fan, che hanno risposto con migliaia di commenti d’incoraggiamento. La giornalista bresciana è in cura a causa di un tumore, scoperto a seguito di un malore avvenuto lo scorso dicembre.

Il messaggio su Facebook: