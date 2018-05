Fuori di sé per l'alcol, semina il panico in strada con spranga e martello

Mercoledì pomeriggio di paura a Montirone. A seminare il panico in paese un 33enne di origine nigeriana, irregolare sul territorio nazionale: ubriaco fradicio, si aggirava per le strade del paese armato di martello e spranga metallica. A far scattare l'allarme alcuni passanti: preoccupati dalle intenzioni dell'uomo, hanno prontamente allertato i Carabinieri.

Fermarlo non è stato semplice: fuori di sé, il 33enne avrebbe lanciato dei sassi contro i militari che stavano cercando di tranquillizzarlo e di convincerlo a posare le armi. Dopo la sassaiola, l'uomo se l'è data a gambe levate: avrebbe cercato di far perdere le proprie tracce fuggendo all'interno di una cava.

È cosi scattato un lungo inseguimento, che ha impegnato i militari di San Zeno, Castenedolo e del Radiomobile di Brescia, poi terminato solo all'interno di un bacino d'acqua. Una volta bloccato, il 33enne è stato ricoverato in ospedale e sottoposto al trattamento sanitario obbligatorio. Oltre a una denuncia, per lui sono scattate le procedure di espulsione.

Pare che l'uomo sia andato su tutte le furie a causa della chiusura, con appositi sigilli, di una cabina elettrica dove dimorava.