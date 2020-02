Polmonite batterica sempre più grave, giovane mamma muore in ospedale

Sabato 8 febbraio, è spirata nell'ospedale di Desenzano del Garda la 44enne Roberta Valgiovio, giovane mamma di Montichiari. Il decesso è avvenuto a causa delle complicanze di una polmonite batterica: la donna era stata ricoverata 10 giorni fa, quando si erano aggravate anche le sue condizioni cardiache.

Roberta abitava nella frazione di Vighizzolo assieme alla famiglia. Lascia nel dolore il marito Fabio e tre figli, Diego, Elena e Mirco. In paese la notizia della tragedia si è diffusa velocemente, tanti gli amici che hanno voluto lasciare un saluto sui social: "Buon viaggio amica mia", "Un dolce abbraccio a te", sono solo alcuni dei messaggi apparsi nelle ultime ore.



Le esequie saranno celebrate lunedì 10 febbraio, alle 15.15, nel duomo di Montichiari. Il corteo funebre partirà in via Brescia 50 dalla Casa Funeraria Coffani.