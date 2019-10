Guasto al depuratore, un'onda marrone di liquami fognari si riversa nel fiume

Uno sversamento di liquami, poi una marea marrone che invade le acque del fiume Chiese. L'ennesimo allarme ambientale arriva da Montichiari: un guasto meccanico al sistema filtrante del depuratore sarebbe all'origine dell'episodio, il secondo in pochi giorni.

Tutto è accaduto martedì mattina, quando nel fiume Chiese, all'altezza del ponte di via Tito Speri, è comparsa un'enorme chiazza marrone. Il deflusso dei reflui fognari è stato documentato dal circolo Legambiente di Montichiari, che ha divulgato un eloquente video su Facebook.

Immediata anche la segnalazione al sindaco, che ha avvertito A2A ciclo idrico: il problema sarebbee stato risolto in poco tempo. Un guasto del tutto identico a quello avvenuto lo scorso 17 settembre, come ha confermato il sindaco Marco Togni su Facebook. Evidentemente le riparazioni non bastano più e, assicurano da A2A, "è stato programmato un intervento di revisione e manutenzione straordinaria del comparto filtrazione." I lavori dovrebbero cominciare il prossimo 21 ottobre.