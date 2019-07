Giovane imprenditore trovato morto, paese sotto shock

Montichiari piange la scomparsa del giovane imprenditore Ivan Fraccaro, trovato morto all'età di 34 anni in una struttura terapeutica a Como, dove si trovava per alcuni accertamenti sanitari. Dalle prima informazioni trapelate, pare che Fraccaro sia stato stroncato da un improvviso malore, ma per fare chiarezza su quanto avvenuto sarà necessario attendere i risultati dell'autopsia.

Fraccaro era conosciuti da tutti in paese: figlio dell'ex comandante della Polizia locale di Montichiari, era stato tra i proprietari del celebre bar "El Ciclù" di Borgosotto.

Tantissime le frasi di dolore e di cordoglio apparse su Facebook, dei tanti amici di una vita e dei clienti del locale. Ancora non si conosce la data dei funerali, bisognerà attendere il nullaosta del giudice alla sepoltura. Nelle prossime ore la salma verrà portata a Montichiari, dove sarà allestita la camera ardente.