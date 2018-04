Folgorato da una scossa elettrica, ustioni a mani e braccia per un operaio

Folgorato da una scossa, per fortuna sta bene: brutta disavventura martedì pomeriggio per un operaio di 58 anni impegnato a Montichiari, in Via Palazzina nel quartiere di Sant'Antonio, nella manutenzione di una cabina elettrica. Per motivi ancora in corso di accertamento poco prima delle 14.30 è stato investito da una forte scossa che avrebbe attraversato tutto il suo corpo prima di scaricare a terra.

Insieme a lui altri colleghi di lavoro, che hanno assistito alla scena, l'hanno aiutato per primi e hanno poi allertato subito i soccorsi: la centrale operativa del 112 ha inviato sul posto l'automedica e un'ambulanza della Croce Bianca, che ha poi provveduto al trasporto in ospedale a Montichiari, in codice giallo.

Tanta paura ma per fortuna niente di grave, anche se comunque l'operaio – al lavoro per una ditta privata – avrebbe riportato varie ustioni alle mani e alle braccia. A salvargli la pelle un voltaggio non troppo elevato: per verificare l'accaduto anche una pattuglia dei carabinieri e i tecnici dell'Ats.